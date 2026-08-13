Preço de MetaMUI hoje

O preço ao vivo de MetaMUI (MMUI) hoje é $ 0.02218145, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MMUI para USD é de $ 0.02218145 por MMUI.

MetaMUI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,556,202, com um fornecimento em circulação de 475.90M MMUI. Nas últimas 24 horas, MMUI foi negociado entre $ 0.0220798 (mínimo) e $ 0.02219667 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.935688, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00998802.

No desempenho de curto prazo, MMUI movimentou-se -0.00% na última hora e +0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 564.18K.

Informações de mercado de MetaMUI (MMUI)

Capitalização de mercado $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Volume (24h) $ 564.18K$ 564.18K $ 564.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M Fornecimento Circulante 475.90M 475.90M 475.90M Fornecimento total 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MetaMUI é $ 10.56M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 564.18K. A oferta em circulação de MMUI é 475.90M, com um fornecimento total de 800000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.75M.