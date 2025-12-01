Preço de Lux SideQuests hoje

O preço ao vivo de Lux SideQuests (LSQ) hoje é $ 0.00013518, com uma variação de 14.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LSQ para USD é de $ 0.00013518 por LSQ.

Lux SideQuests ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 135,178, com um fornecimento em circulação de 1.00B LSQ. Nas últimas 24 horas, LSQ foi negociado entre $ 0.00011762 (mínimo) e $ 0.00013686 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00084595, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00011728.

No desempenho de curto prazo, LSQ movimentou-se -0.38% na última hora e -1.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lux SideQuests (LSQ)

Capitalização de mercado $ 135.18K$ 135.18K $ 135.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 135.18K$ 135.18K $ 135.18K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lux SideQuests é $ 135.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LSQ é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 135.18K.