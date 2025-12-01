Preço de kazonomics hoje

O preço ao vivo de kazonomics (KAZONOMICS) hoje é $ 0.00112427, com uma variação de 21.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAZONOMICS para USD é de $ 0.00112427 por KAZONOMICS.

kazonomics ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,124,387, com um fornecimento em circulação de 1.00B KAZONOMICS. Nas últimas 24 horas, KAZONOMICS foi negociado entre $ 0.00111819 (mínimo) e $ 0.00144143 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.052015, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00026666.

No desempenho de curto prazo, KAZONOMICS movimentou-se -2.81% na última hora e -32.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de kazonomics (KAZONOMICS)

Capitalização de mercado $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de kazonomics é $ 1.12M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KAZONOMICS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.