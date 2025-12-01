Preço de Just a pulse guy hoje

O preço ao vivo de Just a pulse guy (PULSEGUY) hoje é $ 0.00017552, com uma variação de 7.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PULSEGUY para USD é de $ 0.00017552 por PULSEGUY.

Just a pulse guy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 164,270, com um fornecimento em circulação de 941.28M PULSEGUY. Nas últimas 24 horas, PULSEGUY foi negociado entre $ 0.00015994 (mínimo) e $ 0.00017598 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0007421, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006635.

No desempenho de curto prazo, PULSEGUY movimentou-se +3.06% na última hora e -32.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Just a pulse guy (PULSEGUY)

Capitalização de mercado $ 164.27K$ 164.27K $ 164.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 164.27K$ 164.27K $ 164.27K Fornecimento Circulante 941.28M 941.28M 941.28M Fornecimento total 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

A capitalização de mercado atual de Just a pulse guy é $ 164.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PULSEGUY é 941.28M, com um fornecimento total de 941281937.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 164.27K.