ExchangeDEX+
Comprar criptoMercadosSpotFuturos500XGanheEventos
Mais
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
O preço ao vivo de Just a pulse guy hoje é 0.00017552 USD. A capitalização de mercado de PULSEGUY é de 164,270 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PULSEGUY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!O preço ao vivo de Just a pulse guy hoje é 0.00017552 USD. A capitalização de mercado de PULSEGUY é de 164,270 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PULSEGUY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Mais sobre PULSEGUY

Informações sobre preços de PULSEGUY

O que é PULSEGUY

Site oficial do PULSEGUY

Tokenomics de PULSEGUY

Previsão de preço de PULSEGUY

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Just a pulse guy

Preço de Just a pulse guy (PULSEGUY)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 PULSEGUY para USD

$0.00017561
$0.00017561$0.00017561
+7.20%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Just a pulse guy (PULSEGUY)
Última atualização da página: 2025-12-01 04:52:01 (UTC+8)

Preço de Just a pulse guy hoje

O preço ao vivo de Just a pulse guy (PULSEGUY) hoje é $ 0.00017552, com uma variação de 7.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PULSEGUY para USD é de $ 0.00017552 por PULSEGUY.

Just a pulse guy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 164,270, com um fornecimento em circulação de 941.28M PULSEGUY. Nas últimas 24 horas, PULSEGUY foi negociado entre $ 0.00015994 (mínimo) e $ 0.00017598 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0007421, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006635.

No desempenho de curto prazo, PULSEGUY movimentou-se +3.06% na última hora e -32.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Just a pulse guy (PULSEGUY)

$ 164.27K
$ 164.27K$ 164.27K

--
----

$ 164.27K
$ 164.27K$ 164.27K

941.28M
941.28M 941.28M

941,281,937.0
941,281,937.0 941,281,937.0

A capitalização de mercado atual de Just a pulse guy é $ 164.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PULSEGUY é 941.28M, com um fornecimento total de 941281937.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 164.27K.

Histórico de preço de Just a pulse guy USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00015994
$ 0.00015994$ 0.00015994
Mínimo 24h
$ 0.00017598
$ 0.00017598$ 0.00017598
Máximo 24h

$ 0.00015994
$ 0.00015994$ 0.00015994

$ 0.00017598
$ 0.00017598$ 0.00017598

$ 0.0007421
$ 0.0007421$ 0.0007421

$ 0.00006635
$ 0.00006635$ 0.00006635

+3.06%

+7.21%

-32.69%

-32.69%

Histórico de preços de Just a pulse guy (PULSEGUY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Just a pulse guy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Just a pulse guy em USD foi de $ -0.0001301614.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Just a pulse guy em USD foi de $ +0.0000593198.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Just a pulse guy em USD foi de $ +0.00001057569077763385.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+7.21%
30 dias$ -0.0001301614-74.15%
60 dias$ +0.0000593198+33.80%
90 dias$ +0.00001057569077763385+6.41%

Previsão de preço para Just a pulse guy

Previsão de preço de Just a pulse guy (PULSEGUY) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PULSEGUY em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Just a pulse guy (PULSEGUY) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Just a pulse guy pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Just a pulse guy pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de PULSEGUY para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Just a pulse guy.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Just a pulse guy (PULSEGUY)

Site oficial

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Just a pulse guy

Quanto valerá 1 Just a pulse guy em 2030?
Se o Just a pulse guy crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Just a pulse guy e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 04:52:01 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Just a pulse guy (PULSEGUY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1
11-29 18:37:09Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
11-29 07:12:40Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
11-29 06:40:30Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
11-29 03:27:31Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
11-29 00:20:15Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day

Explore mais sobre Just a pulse guy

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
UCN

UCN

UCN
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Runesoul

Runesoul

RST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ShareToken

ShareToken

SHR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.0118
$0.0118$0.0118

-76.40%

GaiAI

GaiAI

GAIX

$0.05758
$0.05758$0.05758

-2.47%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0210
$0.0210$0.0210

-46.15%

Principais altas

Principais altas do dia

AERIS AI

AERIS AI

AERIS

$0.000120
$0.000120$0.000120

+71.42%

Pieverse

Pieverse

PIEVERSE

$0.4740
$0.4740$0.4740

+44.38%

Tensor

Tensor

TNSR

$0.14272
$0.14272$0.14272

+29.67%

PowerLink

PowerLink

PLK

$7.9452
$7.9452$7.9452

+28.51%

Ai Xovia

Ai Xovia

AIX

$1.133634
$1.133634$1.133634

+24.52%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.