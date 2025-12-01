Preço de Joe Hat hoje

O preço ao vivo de Joe Hat (HAT) hoje é $ 306.96, com uma variação de 2.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAT para USD é de $ 306.96 por HAT.

Joe Hat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 45,123, com um fornecimento em circulação de 147.00 HAT. Nas últimas 24 horas, HAT foi negociado entre $ 308.13 (mínimo) e $ 316.8 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 18,925.4, enquanto a mínima histórica foi de $ 154.98.

No desempenho de curto prazo, HAT movimentou-se -0.48% na última hora e +7.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Joe Hat (HAT)

Capitalização de mercado $ 45.12K$ 45.12K $ 45.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.12K$ 45.12K $ 45.12K Fornecimento Circulante 147.00 147.00 147.00 Fornecimento total 147.0 147.0 147.0

A capitalização de mercado atual de Joe Hat é $ 45.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAT é 147.00, com um fornecimento total de 147.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.12K.