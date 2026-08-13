Preço de IRON Titanium hoje

O preço ao vivo de IRON Titanium (TITAN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TITAN para USD é de $ 0 por TITAN.

IRON Titanium ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,406, com um fornecimento em circulação de 35.01T TITAN. Nas últimas 24 horas, TITAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 64.19, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TITAN movimentou-se -0.16% na última hora e +3.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IRON Titanium (TITAN)

Capitalização de mercado $ 70.41K$ 70.41K $ 70.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.41K$ 70.41K $ 70.41K Fornecimento Circulante 35.01T 35.01T 35.01T Fornecimento total 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63

A capitalização de mercado atual de IRON Titanium é $ 70.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TITAN é 35.01T, com um fornecimento total de 35005725274582.63. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 70.41K.