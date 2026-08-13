Preço de Hyperwave hoje

O preço ao vivo de Hyperwave (HWAVE) hoje é $ 0, com uma variação de 5.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HWAVE para USD é de $ 0 por HWAVE.

Hyperwave ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 135,418, com um fornecimento em circulação de 262.11M HWAVE. Nas últimas 24 horas, HWAVE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00494313, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HWAVE movimentou-se -5.10% na última hora e -1.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 518.95.

Informações de mercado de Hyperwave (HWAVE)

Capitalização de mercado $ 135.42K$ 135.42K $ 135.42K Volume (24h) $ 518.95$ 518.95 $ 518.95 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 436.66K$ 436.66K $ 436.66K Fornecimento Circulante 262.11M 262.11M 262.11M Fornecimento total 845,174,880.0003233 845,174,880.0003233 845,174,880.0003233

A capitalização de mercado atual de Hyperwave é $ 135.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 518.95. A oferta em circulação de HWAVE é 262.11M, com um fornecimento total de 845174880.0003233. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 436.66K.