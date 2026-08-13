Preço de HYPERSTITIONS hoje

O preço ao vivo de HYPERSTITIONS (HST) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HST para USD é de $ 0 por HST.

HYPERSTITIONS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 64,622, com um fornecimento em circulação de 429.93M HST. Nas últimas 24 horas, HST foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.007013, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HST movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 122.73.

Informações de mercado de HYPERSTITIONS (HST)

Capitalização de mercado $ 64.62K$ 64.62K $ 64.62K Volume (24h) $ 122.73$ 122.73 $ 122.73 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 150.31K$ 150.31K $ 150.31K Fornecimento Circulante 429.93M 429.93M 429.93M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de HYPERSTITIONS é $ 64.62K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 122.73. A oferta em circulação de HST é 429.93M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 150.31K.