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Principais tokens de Prediction Markets por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Prediction Markets. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004885
+0.16%
-9.13%
-6.59%
$ 26.04M
$ 27.41M
2
Predictions
Predictions
PRDT
$ 1.071
+0.47%
0.00%
-0.09%
$ 25.71M
$ 28.81K
3
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.183907
-0.02%
+0.02%
+7.59%
$ 10.15M
$ 50.39K
4
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009949
+0.31%
+1.70%
-4.15%
$ 9.60M
$ 5.80M
5
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.04864
+0.93%
-2.55%
-8.70%
$ 8.81M
$ 1.28M
6
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06216
+0.27%
+0.42%
-2.43%
$ 8.24M
$ 906.74K
7
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00825616
-0.05%
-0.00%
+0.24%
$ 7.56M
$ 6.31K
8
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01132
-0.35%
+0.44%
-6.97%
$ 6.94M
$ 5.24M
9
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2722
+0.04%
-4.73%
-9.70%
$ 3.77M
$ 206.72K
10
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.021
-0.19%
-0.62%
-4.59%
$ 3.70M
$ 2.78M
11
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00213209
0.00%
--
-4.34%
$ 1.41M
$ 574.50
12
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.42
0.00%
-0.02%
-0.58%
$ 1.03M
$ 209.26
13
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
14
HILO
HILO
HILO
$ 0.00454702
-0.04%
-0.01%
-0.27%
$ 547.33K
$ 398.68
15
PlotX
PlotX
PLOT
$ 0.00300525
0.00%
--
-0.23%
$ 313.29K
$ 249.81
16
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.0143334
0.00%
-0.07%
-3.38%
$ 293.83K
$ 164.83
17
XRADERS
XRADERS
XR
$ 0.004572
+0.05%
-0.52%
-2.95%
$ 291.07K
$ 4.16M
18
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.0021661
0.00%
+0.00%
-3.97%
$ 216.61K
$ 2.21
19
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00017624
-0.13%
+0.02%
-10.12%
$ 176.21K
$ 314.06
20
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018907
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 171.29K
$ 6.25K
21
Azuro
Azuro
AZUR
$ 0.0007189
-0.29%
+0.39%
-6.88%
$ 144.31K
$ 17.66M
22
BLOXWAP
BLOXWAP
BLOXWAP
$ 0.00011989
-0.68%
-0.17%
-28.41%
$ 116.92K
$ 7.97K
23
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
24
PNP Exchange
PNP Exchange
PNP
$ 5.567E-5
+0.49%
-8.20%
-16.49%
$ 55.67K
--
25
Triadmarkets
Triadmarkets
TRIAD
$ 0.00010292
-0.21%
--
-23.42%
$ 45.67K
$ 20.39
26
Hunch
Hunch
HUNCH
$ 4.46767E-7
0.00%
-0.40%
-4.24%
$ 44.68K
--
27
Finance Vote
Finance Vote
FVT
$ 0.00015642
0.00%
--
0.00%
$ 41.79K
$ 252.83
28
Pubhouse Dominance Index
Pubhouse Dominance Index
PUB
$ 2.48E-5
0.00%
+0.50%
-1.70%
$ 24.16K
--
29
fries
fries
FRIES
$ 2.33533E-7
0.00%
+2.50%
0.00%
$ 23.35K
--
30
XYRO
XYRO
XYRO
$ 3.879E-5
-11.09%
-60.20%
-78.58%
$ 22.55K
--
31
Pubhouse
Pubhouse
PUB
$ 1.986E-5
+0.51%
-18.00%
+47.77%
$ 19.86K
--
32
OracleBNB
OracleBNB
ORACLE
$ 1.267E-5
0.00%
+0.50%
+0.56%
$ 12.67K
--
33
BNBet
BNBet
BNBET
$ 9.87E-6
-0.20%
-0.70%
+3.24%
$ 9.87K
--
34
Pollo
Pollo
POLLO
$ 9.47E-6
0.00%
-3.70%
-3.56%
$ 9.47K
--
35
Dexsport
Dexsport
DESU
$ 0.013879
-0.37%
-0.85%
-2.62%
--
$ 553.34K
36
Cap
Cap
CAP
$ 0.05732
+0.36%
-1.26%
+79.60%
--
$ 4.66M
37
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0125919
-0.19%
-2.76%
+0.39%
--
$ 265.73M
38
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09538
+1.18%
+0.07%
+0.99%
--
$ 975.82K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Prediction Markets e por que são populares?
Tokens de Prediction Markets representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 38 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $116.34M.
Qual é o token de Prediction Markets com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Prediction Markets acompanhados na MEXC, FRIES apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Prediction Markets existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 38 tokens de Prediction Markets, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Prediction Markets incluem SPACE, PRDT, OVER. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Prediction Markets?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Prediction Markets é de aproximadamente $116.34M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Prediction Markets, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.