Preço de HyperFly hoje

O preço ao vivo de HyperFly (FLY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLY para USD é de $ 0 por FLY.

HyperFly ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,866.33, com um fornecimento em circulação de 1.10B FLY. Nas últimas 24 horas, FLY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02706564, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FLY movimentou-se -- na última hora e +0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HyperFly (FLY)

Capitalização de mercado $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Fornecimento Circulante 1.10B 1.10B 1.10B Fornecimento total 1,199,833,778.0 1,199,833,778.0 1,199,833,778.0

A capitalização de mercado atual de HyperFly é $ 9.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLY é 1.10B, com um fornecimento total de 1199833778.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.79K.