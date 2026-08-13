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O preço ao vivo de Hyperbot hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de BOT é de 13,333.76 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BOT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Hyperbot hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de BOT é de 13,333.76 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BOT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço em tempo real de 1 BOT para USD

$0.00010596
$0.00010596$0.00010596
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Hyperbot (BOT)
Última atualização da página: 2026-08-13 16:42:06 (UTC+8)

Preço de Hyperbot hoje

O preço ao vivo de Hyperbot (BOT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOT para USD é de $ 0 por BOT.

Hyperbot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,333.76, com um fornecimento em circulação de 125.83M BOT. Nas últimas 24 horas, BOT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.200502, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.08.

Informações de mercado de Hyperbot (BOT)

$ 13.33K
$ 13.33K$ 13.33K

$ 1.08
$ 1.08$ 1.08

$ 105.96K
$ 105.96K$ 105.96K

125.83M
125.83M 125.83M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hyperbot é $ 13.33K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.08. A oferta em circulação de BOT é 125.83M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.96K.

Histórico de preço de Hyperbot USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Mínimo 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Máximo 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.200502
$ 0.200502$ 0.200502

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Histórico de preços de Hyperbot (BOT) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Hyperbot em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Hyperbot em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Hyperbot em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Hyperbot em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-13.04%
60 dias$ 0-33.74%
90 dias----

Previsão de preço para Hyperbot

Previsão de preço de Hyperbot (BOT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BOT em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Hyperbot (BOT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Hyperbot pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Hyperbot pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BOT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Hyperbot.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre Hyperbot

Quanto vale Hyperbot agora?

Hyperbot está atualmente sendo negociado a R$, com uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse preço ao vivo oferece um instantâneo da atividade do mercado em tempo real e do sentimento dos investidores.

BOT vai subir ou cair hoje?

BOT apresentou uma variação de preço nas últimas 24 horas, refletindo como o mercado está reagindo às notícias recentes, ao volume de negociação e aos desenvolvimentos no ecossistema de Analytics,BNB Chain Ecosystem,Perpetuals,Binance Alpha Spotlight,Binance Wallet IDO,Trading Bots.

Qual é a popularidade de Hyperbot hoje?

O token registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, indicando quantos traders estão ativamente comprando ou vendendo BOT.

O que torna Hyperbot diferente de outros ativos cripto?

Fazendo parte da categoria Analytics,BNB Chain Ecosystem,Perpetuals,Binance Alpha Spotlight,Binance Wallet IDO,Trading Bots e construído na rede --, BOT oferece uma utilidade e um papel específicos dentro de seu ecossistema, que podem incluir pagamentos, staking, governança ou casos de uso específicos para aplicações.

Quantos BOT existem no mercado?

Hoje há 125833333.0 tokens em circulação, o que ajuda a determinar a escassez do token e seu valor de mercado geral.

Qual foi o preço máximo e mínimo de Hyperbot ao longo do tempo?

O preço mais alto registrado pelo token (ATH) é R$1.00486243020236886000, enquanto seu ponto mais baixo (ATL) é R$, oferecendo um contexto importante para investidores de longo prazo que avaliam os ciclos de preços.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Hyperbot

Última atualização da página: 2026-08-13 16:42:06 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Hyperbot (BOT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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AIR

$0.01531
$0.01531$0.01531

-46.29%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02095
$0.02095$0.02095

-0.56%

up

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$0.2707
$0.2707$0.2707

+11.39%

DAPPOS

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DOS

$0.27957
$0.27957$0.27957

-14.39%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.008900
$0.008900$0.008900

-8.05%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002940
$0.0002940$0.0002940

+17.60%

Bitway

Bitway

BTW

$0.252012
$0.252012$0.252012

+15.01%

aPriori

aPriori

APR

$0.47040
$0.47040$0.47040

+9.04%

Lorenzo Protocol

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BANK

$0.03966
$0.03966$0.03966

+8.95%

Fluence

Fluence

FLT

$0.0018866
$0.0018866$0.0018866

+3.53%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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