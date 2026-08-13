Preço de Hyperbot hoje

O preço ao vivo de Hyperbot (BOT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOT para USD é de $ 0 por BOT.

Hyperbot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,333.76, com um fornecimento em circulação de 125.83M BOT. Nas últimas 24 horas, BOT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.200502, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.08.

Informações de mercado de Hyperbot (BOT)

Capitalização de mercado $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Volume (24h) $ 1.08$ 1.08 $ 1.08 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 105.96K$ 105.96K $ 105.96K Fornecimento Circulante 125.83M 125.83M 125.83M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hyperbot é $ 13.33K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.08. A oferta em circulação de BOT é 125.83M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.96K.