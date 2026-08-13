Preço de Hoppy hoje

O preço ao vivo de Hoppy (HOPPY) hoje é $ 0, com uma variação de 1.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOPPY para USD é de $ 0 por HOPPY.

Hoppy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,143,460, com um fornecimento em circulação de 420.69B HOPPY. Nas últimas 24 horas, HOPPY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOPPY movimentou-se +0.13% na última hora e +4.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hoppy (HOPPY)

Capitalização de mercado $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hoppy é $ 1.14M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOPPY é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.14M.