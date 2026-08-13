Preço de hazza (HAZZA)
O preço ao vivo de hazza (HAZZA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAZZA para USD é de $ 0 por HAZZA.
hazza ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,251, com um fornecimento em circulação de 100.00B HAZZA. Nas últimas 24 horas, HAZZA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, HAZZA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de hazza é $ 22.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAZZA é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.25K.
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de hazza em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de hazza em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de hazza em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de hazza em USD foi de --.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|--
|30 dias
|$ 0
|-8.99%
|60 dias
|$ 0
|-2.20%
|90 dias
|--
|--
Em 2040, o preço de hazza pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de hazza?
hazza está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.
Quão volátil está HAZZA hoje?
A volatilidade do preço de HAZZA nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.
Qual é a faixa de negociação de 24 horas para hazza?
O token flutuou entre R$0E-15 (mínimo) e R$0E-15 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.
Quanto volume de negociação HAZZA gerou?
Nas últimas 24 horas, HAZZA acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.
Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?
O máximo histórico é de R$, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.
Quão forte é a liquidez do mercado para hazza?
A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.
Como HAZZA se compara a outros tokens de Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Framework?
Dentro da categoria Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Framework, HAZZA mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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