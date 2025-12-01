Preço de Harmonix kHYPE hoje

O preço ao vivo de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) hoje é $ 34.17, com uma variação de 1.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAKHYPE para USD é de $ 34.17 por HAKHYPE.

Harmonix kHYPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,921,736, com um fornecimento em circulação de 173.31K HAKHYPE. Nas últimas 24 horas, HAKHYPE foi negociado entre $ 33.31 (mínimo) e $ 35.08 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 59.64, enquanto a mínima histórica foi de $ 29.77.

No desempenho de curto prazo, HAKHYPE movimentou-se -0.48% na última hora e +10.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Capitalização de mercado $ 5.92M$ 5.92M $ 5.92M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.92M$ 5.92M $ 5.92M Fornecimento Circulante 173.31K 173.31K 173.31K Fornecimento total 173,314.2850731983 173,314.2850731983 173,314.2850731983

A capitalização de mercado atual de Harmonix kHYPE é $ 5.92M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAKHYPE é 173.31K, com um fornecimento total de 173314.2850731983. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.92M.