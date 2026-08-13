Preço de GitGhost hoje

O preço ao vivo de GitGhost (GTG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GTG para USD é de $ 0 por GTG.

GitGhost ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,078, com um fornecimento em circulação de 100.00B GTG. Nas últimas 24 horas, GTG foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GTG movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GitGhost (GTG)

Capitalização de mercado $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de GitGhost é $ 20.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GTG é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.08K.