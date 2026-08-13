Preço de Gitbank hoje

O preço ao vivo de Gitbank (GITBANK) hoje é $ 0, com uma variação de 2.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GITBANK para USD é de $ 0 por GITBANK.

Gitbank ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 66,865, com um fornecimento em circulação de 100.00B GITBANK. Nas últimas 24 horas, GITBANK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GITBANK movimentou-se -0.00% na última hora e -0.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gitbank (GITBANK)

Capitalização de mercado $ 66.87K$ 66.87K $ 66.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 66.87K$ 66.87K $ 66.87K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Gitbank é $ 66.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GITBANK é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 66.87K.