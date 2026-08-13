Preço de gBLUE hoje

O preço ao vivo de gBLUE (GBLUE) hoje é $ 2.65, com uma variação de 2.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GBLUE para USD é de $ 2.65 por GBLUE.

gBLUE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,669, com um fornecimento em circulação de 14.97K GBLUE. Nas últimas 24 horas, GBLUE foi negociado entre $ 2.58 (mínimo) e $ 2.76 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 26.2, enquanto a mínima histórica foi de $ 2.48.

No desempenho de curto prazo, GBLUE movimentou-se -2.38% na última hora e -1.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 31.97.

Informações de mercado de gBLUE (GBLUE)

Capitalização de mercado $ 39.67K$ 39.67K $ 39.67K Volume (24h) $ 31.97$ 31.97 $ 31.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 96.18K$ 96.18K $ 96.18K Fornecimento Circulante 14.97K 14.97K 14.97K Fornecimento total 14,968.74343750743 14,968.74343750743 14,968.74343750743

A capitalização de mercado atual de gBLUE é $ 39.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 31.97. A oferta em circulação de GBLUE é 14.97K, com um fornecimento total de 14968.74343750743. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 96.18K.