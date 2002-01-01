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Principais tokens de Abstract Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Abstract Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.74
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
2
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006274
+1.16%
-1.86%
+4.12%
$ 394.13M
$ 33.39M
3
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 63,875
+0.29%
0.00%
-0.68%
$ 221.11M
$ 77.35K
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999854
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.09M
$ 1.90M
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.005
+0.40%
+0.00%
+0.30%
$ 33.14M
$ 4.64M
6
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.00000010033
-0.27%
-3.16%
-10.41%
$ 28.27M
$ 74.40B
7
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.300335
+0.37%
-0.01%
-4.69%
$ 16.12M
$ 136.31K
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.019
+0.32%
-2.41%
+1.71%
$ 14.48M
$ 2.90M
9
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0282
+1.08%
-0.70%
-3.42%
$ 10.99M
$ 1.94M
10
Allo
Allo
RWA
$ 0.001198
+0.08%
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+4.62%
$ 2.16M
$ 44.36M
11
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281826
0.00%
--
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$ 1.28M
$ 10.00
12
Abster
Abster
ABSTER
$ 0.00098538
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-0.20%
-23.57%
$ 976.00K
$ 17.71K
13
Froth
Froth
FROTH
$ 0.00096291
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-0.00%
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$ 942.51K
$ 468.66
14
God The Dog
God The Dog
GOD
$ 0.00045586
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-45.95%
$ 451.90K
$ 5.55K
15
Bigcoin
Bigcoin
BIG
$ 0.02137257
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-22.59%
$ 212.96K
$ 72.69
16
Polly
Polly
POLLY
$ 0.00019992
+0.66%
-0.10%
-15.08%
$ 199.92K
$ 1.88K
17
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1,936.6
+0.70%
+0.01%
-1.34%
$ 169.58K
$ 100.68
18
KONA
KONA
KONA
$ 7.77
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$ 134.24K
$ 1.30K
19
RETSBA
RETSBA
RETSBA
$ 0.00015841
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-17.65%
$ 129.70K
$ 773.84
20
LOL Land
LOL Land
LOL
$ 2.427E-5
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-0.30%
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$ 121.34K
--
21
SMOL
SMOL
SMOL
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+0.31%
--
-2.34%
$ 103.99K
$ 1.34
22
Aborean
Aborean
ABX
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$ 102.56K
$ 2.31K
23
CHAD Token
CHAD Token
CHAD
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$ 100.90K
--
24
GRIND
GRIND
GRIND
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-2.33%
$ 97.71K
--
25
Noot Noot
Noot Noot
NOOT
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$ 82.10K
--
26
Absters Girl
Absters Girl
ABBY
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$ 57.87K
--
27
BORNE
BORNE
BORNE
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$ 47.11K
$ 40.63
28
Chengu
Chengu
CHENGU
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$ 46.63K
--
29
gBLUE
gBLUE
GBLUE
$ 2.65
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$ 39.60K
$ 31.65
30
UWU 69
UWU 69
UWU69
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--
31
GALAXIS Token
GALAXIS Token
GALAXIS
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--
32
Plan Bee
Plan Bee
PLANB
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--
33
Thank You Abstract God
Thank You Abstract God
TYAG
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--
34
Boost
Boost
BOOST
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--
35
Gugo
Gugo
GUGO
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--
36
Peengu
Peengu
PEENGU
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--
37
Grow
Grow
$GROW
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--
38
ABSCHAD
ABSCHAD
CHAD
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--
39
We Will Huddle
We Will Huddle
HUDDLE
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-4.40%
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--
40
Yup
Yup
YUP
$ 1.037E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 10.27K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Abstract Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Abstract Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 40 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.56B.
Qual é o token de Abstract Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Abstract Ecosystem acompanhados na MEXC, CHAD apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Abstract Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 40 tokens de Abstract Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Abstract Ecosystem incluem LINK, PENGU, GTBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Abstract Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Abstract Ecosystem é de aproximadamente $6.56B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Abstract Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.