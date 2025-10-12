Informações de preço de Fantom Bomb (FBOMB) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.03094078 Máximo 24h $ 0.03262622 Máximo histórico $ 0.067627 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.31% Alteração de Preço (1D) -2.85% Variação de Preço (7d) -27.57%

O preço em tempo real de Fantom Bomb (FBOMB) é $0.0313194. Nas últimas 24 horas, FBOMB foi negociado entre a mínima de $ 0.03094078 e a máxima de $ 0.03262622, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FBOMB é $ 0.067627, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FBOMB variou -0.31% na última hora, -2.85% nas últimas 24 horas e -27.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Fantom Bomb (FBOMB)

Capitalização de mercado $ 15.02M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.02M Fornecimento Circulante 477.44M Fornecimento total 477,444,723.4670275

A capitalização de mercado atual de Fantom Bomb é $ 15.02M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FBOMB é 477.44M, com um fornecimento total de 477444723.4670275. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.02M.