Preço de Everything hoje

O preço ao vivo de Everything (EV) hoje é $ 0, com uma variação de 2.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EV para USD é de $ 0 por EV.

Everything ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,884,137, com um fornecimento em circulação de 99.85B EV. Nas últimas 24 horas, EV foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00175131, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EV movimentou-se -0.99% na última hora e -1.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 28.41K.

Informações de mercado de Everything (EV)

Capitalização de mercado $ 20.88M$ 20.88M $ 20.88M Volume (24h) $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.88M$ 20.88M $ 20.88M Fornecimento Circulante 99.85B 99.85B 99.85B Fornecimento total 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026

A capitalização de mercado atual de Everything é $ 20.88M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 28.41K. A oferta em circulação de EV é 99.85B, com um fornecimento total de 99852341477.24026. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.88M.