Preço de NEXST hoje

O preço ao vivo de NEXST (NXT) hoje é R$ 0.09606, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NXT para BRL é de R$ 0.09606 por NXT.

NEXST ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NXT. Nas últimas 24 horas, NXT foi negociado entre R$ 0.09249 (mínimo) e R$ 0.09694 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NXT movimentou-se +0.19% na última hora e -3.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 242.46K.

Informações de mercado de NEXST (NXT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 242.46KR$ 242.46K R$ 242.46K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 57.64MR$ 57.64M R$ 57.64M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de NEXST é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 242.46K. A oferta em circulação de NXT é --, com um fornecimento total de 600000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 57.64M.