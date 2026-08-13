Preço de dTRINITY Staked dUSD hoje

O preço ao vivo de dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) hoje é $ 1.014, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SDUSD para USD é de $ 1.014 por SDUSD.

dTRINITY Staked dUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 529,210, com um fornecimento em circulação de 516.94K SDUSD. Nas últimas 24 horas, SDUSD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.095, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.869721.

No desempenho de curto prazo, SDUSD movimentou-se -- na última hora e -0.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.54.

Informações de mercado de dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

Capitalização de mercado $ 529.21K$ 529.21K $ 529.21K Volume (24h) $ 7.54$ 7.54 $ 7.54 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 529.21K$ 529.21K $ 529.21K Fornecimento Circulante 516.94K 516.94K 516.94K Fornecimento total 516,936.053947147 516,936.053947147 516,936.053947147

A capitalização de mercado atual de dTRINITY Staked dUSD é $ 529.21K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.54. A oferta em circulação de SDUSD é 516.94K, com um fornecimento total de 516936.053947147. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 529.21K.