Preço de DooDoo hoje

O preço ao vivo de DooDoo (DOODOO) hoje é $ 0.01841741, com uma variação de 1.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOODOO para USD é de $ 0.01841741 por DOODOO.

DooDoo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 77,354, com um fornecimento em circulação de 4.20M DOODOO. Nas últimas 24 horas, DOODOO foi negociado entre $ 0.01803053 (mínimo) e $ 0.0184735 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.3, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01703013.

No desempenho de curto prazo, DOODOO movimentou-se -0.03% na última hora e +2.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.94.

Informações de mercado de DooDoo (DOODOO)

Capitalização de mercado $ 77.35K$ 77.35K $ 77.35K Volume (24h) $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.35K$ 77.35K $ 77.35K Fornecimento Circulante 4.20M 4.20M 4.20M Fornecimento total 4,200,000.0 4,200,000.0 4,200,000.0

A capitalização de mercado atual de DooDoo é $ 77.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.94. A oferta em circulação de DOODOO é 4.20M, com um fornecimento total de 4200000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.35K.