Preço de DLMM hoje

O preço ao vivo de DLMM (DLMM) hoje é $ 0.00030334, com uma variação de 4.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DLMM para USD é de $ 0.00030334 por DLMM.

DLMM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 231,035, com um fornecimento em circulação de 759.27M DLMM. Nas últimas 24 horas, DLMM foi negociado entre $ 0.00029255 (mínimo) e $ 0.00033191 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00177886, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007724.

No desempenho de curto prazo, DLMM movimentou-se -0.73% na última hora e -5.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DLMM (DLMM)

Capitalização de mercado $ 231.04K$ 231.04K $ 231.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 260.55K$ 260.55K $ 260.55K Fornecimento Circulante 759.27M 759.27M 759.27M Fornecimento total 856,268,757.8893389 856,268,757.8893389 856,268,757.8893389

