Preço de Divvy hoje

O preço ao vivo de Divvy (DIVVY) hoje é $ 0, com uma variação de 18.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DIVVY para USD é de $ 0 por DIVVY.

Divvy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,178, com um fornecimento em circulação de 995.78M DIVVY. Nas últimas 24 horas, DIVVY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DIVVY movimentou-se +16.55% na última hora e +8.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Divvy (DIVVY)

Capitalização de mercado $ 61.18K$ 61.18K $ 61.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.18K$ 61.18K $ 61.18K Fornecimento Circulante 995.78M 995.78M 995.78M Fornecimento total 995,780,427.7460482 995,780,427.7460482 995,780,427.7460482

A capitalização de mercado atual de Divvy é $ 61.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DIVVY é 995.78M, com um fornecimento total de 995780427.7460482. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 61.18K.