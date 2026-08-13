Preço de dForce hoje

O preço ao vivo de dForce (DF) hoje é $ 0, com uma variação de 7.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DF para USD é de $ 0 por DF.

dForce ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 94,629, com um fornecimento em circulação de 999.93M DF. Nas últimas 24 horas, DF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DF movimentou-se +0.09% na última hora e -5.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de dForce (DF)

Capitalização de mercado $ 94.63K$ 94.63K $ 94.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 94.63K$ 94.63K $ 94.63K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177

A capitalização de mercado atual de dForce é $ 94.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DF é 999.93M, com um fornecimento total de 999926146.6275177. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 94.63K.