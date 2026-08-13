Preço de Datamine hoje

O preço ao vivo de Datamine (DAM) hoje é $ 0.04306927, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DAM para USD é de $ 0.04306927 por DAM.

Datamine ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 119,773, com um fornecimento em circulação de 2.78M DAM. Nas últimas 24 horas, DAM foi negociado entre $ 0.04297603 (mínimo) e $ 0.04312102 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.960724, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DAM movimentou-se -- na última hora e -1.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 50.09.

Informações de mercado de Datamine (DAM)

Capitalização de mercado $ 119.77K$ 119.77K $ 119.77K Volume (24h) $ 50.09$ 50.09 $ 50.09 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 726.87K$ 726.87K $ 726.87K Fornecimento Circulante 2.78M 2.78M 2.78M Fornecimento total 16,876,778.0 16,876,778.0 16,876,778.0

A capitalização de mercado atual de Datamine é $ 119.77K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 50.09. A oferta em circulação de DAM é 2.78M, com um fornecimento total de 16876778.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 726.87K.