Preço de Checkr ($CHECKR)
O preço ao vivo de Checkr ($CHECKR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $CHECKR para USD é de $ 0 por $CHECKR.
Checkr ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,578, com um fornecimento em circulação de 34.25B $CHECKR. Nas últimas 24 horas, $CHECKR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, $CHECKR movimentou-se +0.15% na última hora e -4.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de Checkr é $ 21.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $CHECKR é 34.25B, com um fornecimento total de 96503823434.26854. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 63.06K.
+0.15%
-0.44%
-4.05%
-4.05%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Checkr em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Checkr em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Checkr em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Checkr em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-0.44%
|30 dias
|$ 0
|-22.95%
|60 dias
|$ 0
|-38.69%
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de Checkr pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de Checkr?
Checkr está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -0.44% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.
Como $CHECKR se compara ao mercado global de criptomoedas?
Sua variação diária de -0.44% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se $CHECKR está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.
Como Checkr está se saindo em comparação com tokens da categoria Analytics,Base Ecosystem,Clanker Ecosystem?
No segmento Analytics,Base Ecosystem,Clanker Ecosystem, $CHECKR demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.
Qual é a capitalização de mercado de Checkr hoje?
A capitalização de mercado de R$108135.59011186908000 coloca $CHECKR no ranking #8642, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.
Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?
Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.
Quão ativamente $CHECKR está sendo negociado?
Checkr gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.
Como a oferta impacta a avaliação de $CHECKR?
Com 34247294875.008064 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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