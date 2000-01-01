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Principais tokens de DaoMaker Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor DaoMaker Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001598
-2.81%
+2.24%
+4.37%
$ 26.11M
$ 287.58M
2
Clearpool
Clearpool
CPOOL
$ 0.0174
-0.41%
-3.22%
-4.84%
$ 16.70M
$ 3.05M
3
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.11675
+0.88%
-0.88%
-2.30%
$ 11.66M
$ 761.96K
4
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.02007
-1.18%
-3.13%
-1.08%
$ 4.22M
$ 2.79M
5
Allo
Allo
RWA
$ 0.001196
+0.08%
+0.33%
+4.62%
$ 2.16M
$ 44.36M
6
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02102
+0.05%
+0.67%
+1.94%
$ 2.03M
$ 4.71M
7
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.002192
+0.05%
+3.84%
-1.22%
$ 1.98M
$ 29.51M
8
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020096
+0.02%
-0.01%
-0.66%
$ 1.80M
$ 2.30K
9
Orion
Orion
ORN
$ 0.02626322
+0.11%
+1.13%
-0.27%
$ 1.65M
$ 96.62
10
Ternoa
Ternoa
CAPS
$ 0.00042788
+0.09%
+0.02%
+6.42%
$ 1.04M
$ 305.24
11
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00226617
0.00%
--
+39.53%
$ 1.03M
$ 16.34
12
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00222
0.00%
-6.67%
+2.75%
$ 888.38K
$ 1.66M
13
Step App
Step App
FITFI
$ 0.000162
-3.02%
-0.00%
-1.24%
$ 745.19K
$ 1.87M
14
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00121872
+0.03%
-0.05%
-10.77%
$ 379.95K
$ 1.80K
15
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00258355
-0.07%
-0.00%
+2.18%
$ 310.03K
$ 380.52
16
Wam
Wam
WAM
$ 0.00037848
0.00%
--
+1.69%
$ 257.17K
$ 2.84
17
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001562
+0.13%
-2.44%
-4.99%
$ 252.26K
$ 16.29M
18
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.425E-5
0.00%
-4.70%
+12.63%
$ 230.31K
--
19
Crowny
Crowny
CRWNY
$ 0.00031219
-0.71%
-0.07%
-7.21%
$ 218.72K
$ 819.39
20
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 8.791E-5
0.00%
-3.30%
-1.39%
$ 197.79K
--
21
OpenOcean
OpenOcean
OOE
$ 0.00030979
0.00%
--
-6.33%
$ 177.98K
$ 43.33
22
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.216443
+0.20%
-0.05%
-0.84%
$ 177.80K
$ 273.09
23
Hord
Hord
HORD
$ 0.00193288
0.00%
--
-2.09%
$ 171.28K
$ 3.08
24
Gamium
Gamium
GMM
$ 4.87E-6
-3.37%
-4.00%
-31.89%
$ 153.77K
--
25
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00203259
+0.18%
-0.00%
+1.30%
$ 140.04K
$ 13.78
26
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.00256394
+17.00%
+0.17%
+15.40%
$ 137.10K
$ 17.65K
27
Smoothy
Smoothy
SMTY
$ 0.00100676
0.00%
--
+0.26%
$ 92.08K
$ 1.11
28
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
0.00%
$ 88.71K
--
29
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
-3.14%
$ 83.63K
$ 2.42
30
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096543
0.00%
--
+10.92%
$ 83.10K
$ 1.04K
31
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
$ 1.758E-5
+6.61%
+5.70%
-9.61%
$ 50.71K
--
32
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00521423
0.00%
-0.00%
-3.02%
$ 39.87K
$ 117.55
33
Mochi Market
Mochi Market
MOMA
$ 0.00105163
0.00%
--
0.00%
$ 38.99K
$ 2.03
34
Yield Protocol
Yield Protocol
YIELD
$ 0.00023356
0.00%
--
0.00%
$ 32.85K
$ 31.45
35
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00016037
0.00%
--
-1.32%
$ 31.24K
$ 1.72
36
Convergence
Convergence
CONV
$ 4.25E-6
0.00%
-1.60%
-5.13%
$ 28.17K
--
37
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.8E-5
-3.55%
+1.60%
-31.02%
$ 24.32K
--
38
KingdomX
KingdomX
KT
$ 5.752E-5
-7.72%
-38.50%
-63.79%
$ 21.26K
--
39
ChainPort
ChainPort
PORTX
$ 0.0001017
0.00%
--
0.00%
$ 17.40K
$ 174.25
40
FEAR
FEAR
FEAR
$ 0.00063773
0.00%
--
+1.08%
$ 11.30K
$ 1.10
41
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 22.5671
+1.14%
-0.58%
-2.61%
--
$ 1.68K
42
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065459
0.00%
-0.23%
+6.65%
--
$ 849.16M

Perguntas frequentes

O que são tokens de DaoMaker Launchpad e por que são populares?
Tokens de DaoMaker Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 42 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $75.46M.
Qual é o token de DaoMaker Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de DaoMaker Launchpad acompanhados na MEXC, PRIMAL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de DaoMaker Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 42 tokens de DaoMaker Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de DaoMaker Launchpad incluem VR, CPOOL, ALICE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria DaoMaker Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de DaoMaker Launchpad é de aproximadamente $75.46M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor DaoMaker Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.