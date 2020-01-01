Commodities tokenizadas são tokens digitais que representam propriedade direta ou exposição a recursos físicos como ouro, prata ou produtos agrícolas. Elas combinam o valor intrínseco e as propriedades de proteção contra inflação das commodities tradicionais com a liquidez 24/7 e a transparência das redes blockchain. Essa categoria permite que investidores diversifiquem seus portfólios digitais com ativos reais de forma integrada.
A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Commodities, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.