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Principais tokens de commodities tokenizadas por capitalização de mercado

Commodities tokenizadas são tokens digitais que representam propriedade direta ou exposição a recursos físicos como ouro, prata ou produtos agrícolas. Elas combinam o valor intrínseco e as propriedades de proteção contra inflação das commodities tradicionais com a liquidez 24/7 e a transparência das redes blockchain. Essa categoria permite que investidores diversifiquem seus portfólios digitais com ativos reais de forma integrada.

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Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
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Pleasing Gold
Pleasing Gold
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Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
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Streamex GLDY
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GLDY
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Digital Gold
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VNX Gold
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VNXAU
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10
Matrixdock Silver
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Brickken
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12
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
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13
Gold DAO
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GOLDAO
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$ 2.69M
$ 592.25
14
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
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Gold Token
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GLDT
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16
Tenbin Gold
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$ 4,422.53
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17
Copper rStock
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18
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Gold rStock
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GLDR
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20
Goldfish Gold
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GGBR
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21
Verified Emeralds
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GoldZip
XGZ
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+2.73%
--
$ 2.49K

Perguntas frequentes

O que são commodities tokenizadas no mercado de criptomoedas?
As commodities tokenizadas são ativos digitais em uma blockchain que representam propriedade direta ou exposição ao preço de recursos físicos do mundo real, como ouro, prata, petróleo ou produtos agrícolas.
Como as commodities tokenizadas diferem dos ETFs de commodities tradicionais?
Diferente dos ETFs tradicionais de commodities, que são restritos ao horário de negociação das bolsas de valores, as commodities tokenizadas oferecem liquidez global 24/7, liquidação instantânea e são totalmente programáveis dentro do ecossistema de finanças descentralizadas.
Os investidores podem resgatar fisicamente criptomoedas de commodities tokenizadas?
Em muitos casos, sim. Projetos de commodities tokenizadas de alta qualidade permitem que os detentores de tokens resgatem os seus ativos digitais pela commodity física subjacente, desde que cumpram requisitos específicos de auditoria e logística definidos pelo emissor.
Quais são os benefícios de usar a tecnologia blockchain para negociar commodities físicas?
A tecnologia blockchain elimina a necessidade de intermediários dispendiosos, reduz significativamente a barreira de entrada através da propriedade fracionada e fornece um livro-razão transparente e imutável para auditoria das reservas de commodities.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Commodities, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.