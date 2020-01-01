Commodities tokenizadas são tokens digitais que representam propriedade direta ou exposição a recursos físicos como ouro, prata ou produtos agrícolas. Elas combinam o valor intrínseco e as propriedades de proteção contra inflação das commodities tradicionais com a liquidez 24/7 e a transparência das redes blockchain. Essa categoria permite que investidores diversifiquem seus portfólios digitais com ativos reais de forma integrada.

A tecnologia blockchain elimina a necessidade de intermediários dispendiosos, reduz significativamente a barreira de entrada através da propriedade fracionada e fornece um livro-razão transparente e imutável para auditoria das reservas de commodities.

Em muitos casos, sim. Projetos de commodities tokenizadas de alta qualidade permitem que os detentores de tokens resgatem os seus ativos digitais pela commodity física subjacente, desde que cumpram requisitos específicos de auditoria e logística definidos pelo emissor.

Diferente dos ETFs tradicionais de commodities, que são restritos ao horário de negociação das bolsas de valores, as commodities tokenizadas oferecem liquidez global 24/7, liquidação instantânea e são totalmente programáveis dentro do ecossistema de finanças descentralizadas.

As commodities tokenizadas são ativos digitais em uma blockchain que representam propriedade direta ou exposição ao preço de recursos físicos do mundo real, como ouro, prata, petróleo ou produtos agrícolas.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Commodities, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.