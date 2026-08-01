Preço de Goldfish Gold hoje

O preço ao vivo de Goldfish Gold (GGBR) hoje é R$ 4.243, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GGBR para BRL é de R$ 4.243 por GGBR.

Goldfish Gold ocupa atualmente a posição #3848 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 GGBR. Nas últimas 24 horas, GGBR foi negociado entre R$ 4.218 (mínimo) e R$ 4.387 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 40.40588994965458873, enquanto a mínima histórica foi de R$ 15.958447906037454328.

No desempenho de curto prazo, GGBR movimentou-se -0.12% na última hora e +0.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 44.16K.

Informações de mercado de Goldfish Gold (GGBR)

Classificação No.3848 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 44.16KR$ 44.16K R$ 44.16K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 106.08MR$ 106.08M R$ 106.08M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Fornecimento total 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Goldfish Gold é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 44.16K. A oferta em circulação de GGBR é 0.00, com um fornecimento total de 25000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 106.08M.