Preço de SILVER hoje

O preço ao vivo de SILVER (KAG) hoje é R$ 50.68, com uma variação de 1.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAG para BRL é de R$ 50.68 por KAG.

SILVER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- KAG. Nas últimas 24 horas, KAG foi negociado entre R$ 49.28 (mínimo) e R$ 51.53 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, KAG movimentou-se -0.83% na última hora e -5.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 109.62K.

Informações de mercado de SILVER (KAG)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 109.62KR$ 109.62K R$ 109.62K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de SILVER é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 109.62K. A oferta em circulação de KAG é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.