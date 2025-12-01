Preço de Digital Gold hoje

O preço ao vivo de Digital Gold (GOLD) hoje é $ 0.00001434, com uma variação de 4.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLD para USD é de $ 0.00001434 por GOLD.

Digital Gold ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,224.04, com um fornecimento em circulação de 1.00B GOLD. Nas últimas 24 horas, GOLD foi negociado entre $ 0.000013 (mínimo) e $ 0.00001538 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00010403, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001204.

No desempenho de curto prazo, GOLD movimentou-se +0.72% na última hora e +15.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Digital Gold (GOLD)

Capitalização de mercado $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Digital Gold é $ 14.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOLD é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.22K.