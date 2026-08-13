Preço de Pleasing Gold hoje

O preço ao vivo de Pleasing Gold (PGOLD) hoje é $ 4,362.35, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PGOLD para USD é de $ 4,362.35 por PGOLD.

Pleasing Gold ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 85,087,813, com um fornecimento em circulação de 19.51K PGOLD. Nas últimas 24 horas, PGOLD foi negociado entre $ 4,357.11 (mínimo) e $ 4,365.31 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,507.64, enquanto a mínima histórica foi de $ 23.41.

No desempenho de curto prazo, PGOLD movimentou-se +0.01% na última hora e +3.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.31.

Informações de mercado de Pleasing Gold (PGOLD)

Capitalização de mercado $ 85.09M$ 85.09M $ 85.09M Volume (24h) $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 85.09M$ 85.09M $ 85.09M Fornecimento Circulante 19.51K 19.51K 19.51K Fornecimento total 19,505.05044 19,505.05044 19,505.05044

A capitalização de mercado atual de Pleasing Gold é $ 85.09M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.31. A oferta em circulação de PGOLD é 19.51K, com um fornecimento total de 19505.05044. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 85.09M.