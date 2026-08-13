Preço de Copper rStock hoje

O preço ao vivo de Copper rStock (CPERR) hoje é $ 36.22, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CPERR para USD é de $ 36.22 por CPERR.

Copper rStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 494,087, com um fornecimento em circulação de 13.64K CPERR. Nas últimas 24 horas, CPERR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 69,394,769, enquanto a mínima histórica foi de $ 13.96.

No desempenho de curto prazo, CPERR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 119.38.

Informações de mercado de Copper rStock (CPERR)

Capitalização de mercado $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K Volume (24h) $ 119.38$ 119.38 $ 119.38 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K Fornecimento Circulante 13.64K 13.64K 13.64K Fornecimento total 13,640.348554455 13,640.348554455 13,640.348554455

A capitalização de mercado atual de Copper rStock é $ 494.09K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 119.38. A oferta em circulação de CPERR é 13.64K, com um fornecimento total de 13640.348554455. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 494.09K.