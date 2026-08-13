Preço de GoldZip hoje

O preço ao vivo de GoldZip (XGZ) hoje é R$ 142.01, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XGZ para BRL é de R$ 142.01 por XGZ.

GoldZip ocupa atualmente a posição #4031 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 XGZ. Nas últimas 24 horas, XGZ foi negociado entre R$ 139.22 (mínimo) e R$ 142.77 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,399.751517264517548, enquanto a mínima histórica foi de R$ 606.5348251527687367971.

No desempenho de curto prazo, XGZ movimentou-se -0.40% na última hora e +3.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 379.68K.

Informações de mercado de GoldZip (XGZ)

Classificação No.4031 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 379.68KR$ 379.68K R$ 379.68K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.56MR$ 2.56M R$ 2.56M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 18,000 18,000 18,000 Fornecimento total 39,000 39,000 39,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de GoldZip é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 379.68K. A oferta em circulação de XGZ é 0.00, com um fornecimento total de 39000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.56M.