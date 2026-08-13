Preço de Silver rStock hoje

O preço ao vivo de Silver rStock (SLVR) hoje é $ 68.96, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLVR para USD é de $ 68.96 por SLVR.

Silver rStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 221,911, com um fornecimento em circulação de 3.22K SLVR. Nas últimas 24 horas, SLVR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,439.79, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0011996.

No desempenho de curto prazo, SLVR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 844.62.

Informações de mercado de Silver rStock (SLVR)

Capitalização de mercado $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K Volume (24h) $ 844.62$ 844.62 $ 844.62 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K Fornecimento Circulante 3.22K 3.22K 3.22K Fornecimento total 3,216.685790125 3,216.685790125 3,216.685790125

A capitalização de mercado atual de Silver rStock é $ 221.91K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 844.62. A oferta em circulação de SLVR é 3.22K, com um fornecimento total de 3216.685790125. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 221.91K.