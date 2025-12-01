Preço de Uranium.io hoje

O preço ao vivo de Uranium.io (XU3O8) hoje é $ 4.755, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XU3O8 para USD é de $ 4.755 por XU3O8.

Uranium.io ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- XU3O8. Nas últimas 24 horas, XU3O8 foi negociado entre $ 4.749 (mínimo) e $ 4.763 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, XU3O8 movimentou-se -0.15% na última hora e +0.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 66.68K.

Informações de mercado de Uranium.io (XU3O8)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 66.68K$ 66.68K $ 66.68K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 760.80M$ 760.80M $ 760.80M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 160,000,038 160,000,038 160,000,038 Blockchain pública ETHERLINK

A capitalização de mercado atual de Uranium.io é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 66.68K. A oferta em circulação de XU3O8 é --, com um fornecimento total de 160000038. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 760.80M.