Preço de Bitcoin on Katana hoje

O preço ao vivo de Bitcoin on Katana (BTCK) hoje é $ 90,960, com uma variação de 0.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BTCK para USD é de $ 90,960 por BTCK.

Bitcoin on Katana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,346,333, com um fornecimento em circulação de 289.65 BTCK. Nas últimas 24 horas, BTCK foi negociado entre $ 90,366 (mínimo) e $ 91,646 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 125,460, enquanto a mínima histórica foi de $ 81,139.

No desempenho de curto prazo, BTCK movimentou-se -0.05% na última hora e +4.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bitcoin on Katana (BTCK)

Capitalização de mercado $ 26.35M$ 26.35M $ 26.35M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.35M$ 26.35M $ 26.35M Fornecimento Circulante 289.65 289.65 289.65 Fornecimento total 289.64661271 289.64661271 289.64661271

A capitalização de mercado atual de Bitcoin on Katana é $ 26.35M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BTCK é 289.65, com um fornecimento total de 289.64661271. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.35M.