Qual é o preço atual de mercado de Midas mRe7BTC?

Midas mRe7BTC está avaliado em R$317503.16691266880000, com uma variação de -0.11% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui MRE7BTC?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de MRE7BTC. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Midas mRe7BTC em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de MRE7BTC?

A oferta circulante é de 12.8843287327498, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Midas mRe7BTC?

Midas mRe7BTC gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta MRE7BTC em relação aos concorrentes da Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Starknet Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Midas Liquid Yield Tokens?

Comparado a outros ativos no segmento Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Starknet Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Midas Liquid Yield Tokens, o impulso de MRE7BTC é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.