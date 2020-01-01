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Principais tokens de LSDFi por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor LSDFi. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.333
+0.23%
-1.26%
-0.97%
$ 227.60M
$ 162.23K
2
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01024
+0.59%
-21.33%
-9.02%
$ 38.15M
$ 34.34M
3
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05857
-0.02%
-0.61%
-2.54%
$ 26.80M
$ 969.49K
4
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260706
0.00%
0.00%
+12.76%
$ 15.91M
$ 5.09
5
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02147415
+0.08%
-0.00%
+0.60%
$ 12.86M
$ 245.01K
6
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00784581
-0.01%
--
+2.59%
$ 765.33K
$ 113.11
7
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
8
GoGoPool
GoGoPool
GGP
$ 0.00629259
0.00%
--
+1.17%
$ 62.48K
$ 1.30
9
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0.151433
0.00%
-0.01%
-0.41%
$ 22.71K
$ 24.37
10
Lybra
Lybra
LBR
$ 0.00045733
0.00%
--
-6.09%
$ 19.38K
$ 1.10

Perguntas frequentes

O que são tokens de LSDFi e por que são populares?
Tokens de LSDFi representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $322.71M.
Qual é o token de LSDFi com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de LSDFi acompanhados na MEXC, DINERO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de LSDFi existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de LSDFi, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de LSDFi incluem PENDLE, BABY, LAYER. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria LSDFi?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de LSDFi é de aproximadamente $322.71M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor LSDFi, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.