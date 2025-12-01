Preço de Lybra hoje

O preço ao vivo de Lybra (LBR) hoje é $ 0.00527027, com uma variação de 0.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LBR para USD é de $ 0.00527027 por LBR.

Lybra ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 223,946, com um fornecimento em circulação de 42.37M LBR. Nas últimas 24 horas, LBR foi negociado entre $ 0.00519303 (mínimo) e $ 0.00561605 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.48, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00349981.

No desempenho de curto prazo, LBR movimentou-se -1.10% na última hora e +32.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lybra (LBR)

Capitalização de mercado $ 223.95K$ 223.95K $ 223.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 516.15K$ 516.15K $ 516.15K Fornecimento Circulante 42.37M 42.37M 42.37M Fornecimento total 97,652,652.92102951 97,652,652.92102951 97,652,652.92102951

