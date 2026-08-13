Qual é o preço atual de Prisma Governance Token?

Prisma Governance Token está sendo negociado a R$0.0392549159759044284000, o que representa uma variação de preço de -0.42% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como PRISMA se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.42% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se PRISMA está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Prisma Governance Token está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,LSDFi,Curve Ecosystem,Stablecoin Issuer,Liquid Staking?

No segmento Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,LSDFi,Curve Ecosystem,Stablecoin Issuer,Liquid Staking, PRISMA demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Prisma Governance Token hoje?

A capitalização de mercado de R$3829416.07542795990000 coloca PRISMA no ranking #3127, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0387619858598493798000 e R$0.0396048327188557758000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente PRISMA está sendo negociado?

Prisma Governance Token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de PRISMA?

Com 97546697.91679926 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.