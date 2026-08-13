Preço de Bored Candy City hoje

O preço ao vivo de Bored Candy City (CANDY) hoje é $ 0, com uma variação de 1.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CANDY para USD é de $ 0 por CANDY.

Bored Candy City ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,820, com um fornecimento em circulação de 236.61M CANDY. Nas últimas 24 horas, CANDY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.392616, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CANDY movimentou-se -- na última hora e +9.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.25.

Informações de mercado de Bored Candy City (CANDY)

Capitalização de mercado $ 39.82K$ 39.82K $ 39.82K Volume (24h) $ 5.25$ 5.25 $ 5.25 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.82K$ 39.82K $ 39.82K Fornecimento Circulante 236.61M 236.61M 236.61M Fornecimento total 236,612,980.7374422 236,612,980.7374422 236,612,980.7374422

A capitalização de mercado atual de Bored Candy City é $ 39.82K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.25. A oferta em circulação de CANDY é 236.61M, com um fornecimento total de 236612980.7374422. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.82K.