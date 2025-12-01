Preço de Full Moon hoje

O preço ao vivo de Full Moon (FM) hoje é $ 0.00701321, com uma variação de 1.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FM para USD é de $ 0.00701321 por FM.

Full Moon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,781,327, com um fornecimento em circulação de 538.80M FM. Nas últimas 24 horas, FM foi negociado entre $ 0.00692072 (mínimo) e $ 0.00708791 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04230323, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00630962.

No desempenho de curto prazo, FM movimentou-se -0.61% na última hora e -9.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Full Moon (FM)

Capitalização de mercado $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 140.36M$ 140.36M $ 140.36M Fornecimento Circulante 538.80M 538.80M 538.80M Fornecimento total 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Full Moon é $ 3.78M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FM é 538.80M, com um fornecimento total de 20000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 140.36M.