Preço de Obsidian hoje

O preço ao vivo de Obsidian (OBS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OBS para USD é de $ 0 por OBS.

Obsidian ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 322,106, com um fornecimento em circulação de 9.97B OBS. Nas últimas 24 horas, OBS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OBS movimentou-se +1.35% na última hora e -6.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Obsidian (OBS)

Capitalização de mercado $ 322.11K$ 322.11K $ 322.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 322.11K$ 322.11K $ 322.11K Fornecimento Circulante 9.97B 9.97B 9.97B Fornecimento total 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427

A capitalização de mercado atual de Obsidian é $ 322.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OBS é 9.97B, com um fornecimento total de 9970453452.428427. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 322.11K.