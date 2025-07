TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

Nome da criptoTUSD

ClassificaçãoNo.130

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%11,93

Fornecimento circulante494.515.083

Fornecimento máximo0

Fornecimento total494.515.083

Taxa circulante%

Data de emissão2018-03-07 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez1 USDT

Máximo histórico1.364490032196045,2018-05-16

Menor preço0.917876956195,2020-03-13

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

