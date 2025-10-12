O preço ao vivo de Loaded Lions hoje é 0.01197121 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LION para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LION facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Loaded Lions hoje é 0.01197121 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LION para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LION facilmente na MEXC agora.

$0.01197655
-2.10%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros.
Gráfico de preço em tempo real de Loaded Lions (LION)
Última atualização da página: 2025-10-12 14:45:25 (UTC+8)

Informações de preço de Loaded Lions (LION) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01142526
Mínimo 24h
$ 0.01228863
Máximo 24h

$ 0.01142526
$ 0.01228863
$ 0.03159196
$ 0.00221931
+0.68%

-1.77%

-26.64%

-26.64%

O preço em tempo real de Loaded Lions (LION) é $0.01197121. Nas últimas 24 horas, LION foi negociado entre a mínima de $ 0.01142526 e a máxima de $ 0.01228863, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LION é $ 0.03159196, enquanto o mais baixo é $ 0.00221931.

Em termos de desempenho de curto prazo, LION variou +0.68% na última hora, -1.77% nas últimas 24 horas e -26.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Loaded Lions (LION)

$ 366.60M
--
$ 1.20B
30.62B
100,000,000,000.0
A capitalização de mercado atual de Loaded Lions é $ 366.60M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LION é 30.62B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.20B.

Histórico de preços de Loaded Lions (LION) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Loaded Lions em USD foi de $ -0.00021683115581998.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Loaded Lions em USD foi de $ -0.0046476582.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Loaded Lions em USD foi de $ -0.0050189034.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Loaded Lions em USD foi de $ -0.00536065574722399.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00021683115581998-1.77%
30 dias$ -0.0046476582-38.82%
60 dias$ -0.0050189034-41.92%
90 dias$ -0.00536065574722399-30.92%

O que é Loaded Lions (LION)

Loaded Lions, the flagship NFT collection of Crypto.com has launched their native token, $LION. $LION serves as the financial backbone of the project and the core utility token within the ecosystem. $LION will be available on the Cronos EVM chain at launch, with plans to expand LION to Ethereum, Solana and other ecosystems!

Token holders will be able to stake LION in on-chain vaults and other programmes in the Crypto.com App to receive generous token rewards, special App perks and Loaded Lions: Mane City benefits. In the long run, the token will grant holders governance rights and the ability to participate in decision-making to shape the Loaded Lions ecosystem.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Loaded Lions (LION)

Previsão de preço do Loaded Lions (em USD)

Quanto valerá Loaded Lions (LION) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Loaded Lions (LION) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Loaded Lions.

Confira a previsão de preço de Loaded Lions agora!

LION para moedas locais

Tokenomics de Loaded Lions (LION)

Compreender a tokenomics de Loaded Lions (LION) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LION agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Loaded Lions (LION)

Quanto vale hoje o Loaded Lions (LION)?
O preço ao vivo de LION em USD é 0.01197121 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LION para USD?
O preço atual de LION para USD é $ 0.01197121. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Loaded Lions?
A capitalização de mercado de LION é $ 366.60M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LION?
O fornecimento circulante de LION é de 30.62B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LION?
LION atingiu um preço máximo histórico de 0.03159196 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LION?
LION atingiu um preço minímo histórico de 0.00221931 USD.
Qual é o volume de negociação de LION?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LION é -- USD.
LION vai subir ainda este ano?
LION pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LION para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 14:45:25 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Loaded Lions (LION)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento.