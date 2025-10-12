Informações de preço de Loaded Lions (LION) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01142526 $ 0.01142526 $ 0.01142526 Mínimo 24h $ 0.01228863 $ 0.01228863 $ 0.01228863 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01142526$ 0.01142526 $ 0.01142526 Máximo 24h $ 0.01228863$ 0.01228863 $ 0.01228863 Máximo histórico $ 0.03159196$ 0.03159196 $ 0.03159196 Menor preço $ 0.00221931$ 0.00221931 $ 0.00221931 Variação de Preço (1h) +0.68% Alteração de Preço (1D) -1.77% Variação de Preço (7d) -26.64% Variação de Preço (7d) -26.64%

O preço em tempo real de Loaded Lions (LION) é $0.01197121. Nas últimas 24 horas, LION foi negociado entre a mínima de $ 0.01142526 e a máxima de $ 0.01228863, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LION é $ 0.03159196, enquanto o mais baixo é $ 0.00221931.

Em termos de desempenho de curto prazo, LION variou +0.68% na última hora, -1.77% nas últimas 24 horas e -26.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Loaded Lions (LION)

Capitalização de mercado $ 366.60M$ 366.60M $ 366.60M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.20B$ 1.20B $ 1.20B Fornecimento Circulante 30.62B 30.62B 30.62B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Loaded Lions é $ 366.60M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LION é 30.62B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.20B.