Preço de Stargate Bridged WETH hoje

O preço ao vivo de Stargate Bridged WETH (WETH) hoje é $ 3,044.59, com uma variação de 2.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WETH para USD é de $ 3,044.59 por WETH.

Stargate Bridged WETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 73,259,284, com um fornecimento em circulação de 24.13K WETH. Nas últimas 24 horas, WETH foi negociado entre $ 2,978.68 (mínimo) e $ 3,051.37 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,751.86, enquanto a mínima histórica foi de $ 2,638.71.

No desempenho de curto prazo, WETH movimentou-se +0.51% na última hora e +8.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stargate Bridged WETH (WETH)

Capitalização de mercado $ 73.26M$ 73.26M $ 73.26M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 73.26M$ 73.26M $ 73.26M Fornecimento Circulante 24.13K 24.13K 24.13K Fornecimento total 24,130.94428415463 24,130.94428415463 24,130.94428415463

