Preço de Elk Finance (ELK)
O preço ao vivo de Elk Finance (ELK) hoje é $ 0.00785608, com uma variação de 1.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELK para USD é de $ 0.00785608 por ELK.
Elk Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 126,800, com um fornecimento em circulação de 16.13M ELK. Nas últimas 24 horas, ELK foi negociado entre $ 0.00773604 (mínimo) e $ 0.007964 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.03, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00738493.
No desempenho de curto prazo, ELK movimentou-se +0.01% na última hora e -5.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 116.20.
A capitalização de mercado atual de Elk Finance é $ 126.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 116.20. A oferta em circulação de ELK é 16.13M, com um fornecimento total de 42424242.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 333.42K.
+0.01%
+1.12%
-5.57%
-5.57%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Elk Finance em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Elk Finance em USD foi de $ -0.0008932174.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Elk Finance em USD foi de $ -0.0020734536.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Elk Finance em USD foi de $ -0.00000017432427128.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+1.12%
|30 dias
|$ -0.0008932174
|-11.36%
|60 dias
|$ -0.0020734536
|-26.39%
|90 dias
|$ -0.00000017432427128
|-0.00%
Em 2040, o preço de Elk Finance pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o trading atual de Elk Finance?
Preço atual: R$0.0393709964551052712000, com uma variação de preço de 1.12% nas últimas 24 horas.
ELK está atraindo atenção institucional?
A participação institucional pode ser inferida pelo aumento do volume de negociação (R$--), liquidez estável e desempenho sustentado do preço no longo prazo em comparação com seus pares da Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Moonriver Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Cronos Ecosystem,Telos Ecosystem,Fuse Ecosystem,Elastos Smart Contract Chain Ecosystem,Q Mainnet Ecosystem.
Quão líquido é o mercado de Elk Finance?
Uma pontuação de liquidez de --/100 sugere uma profundidade de mercado sólida, permitindo que ordens maiores sejam executadas de forma eficiente em diversas exchanges.
O que a oferta circulante indica sobre ELK?
Com 16134216.0 tokens, a dinâmica da oferta influencia a avaliação de longo prazo, especialmente durante ciclos de acumulação ou distribuição institucional.
Como Elk Finance se compara aos seus picos históricos?
Seu ATH de R$30.2195380678767000 e seu ATL de R$0.0370098131448763977000 fornecem pontos de referência para avaliações de risco institucional.
Quão ativamente Elk Finance está sendo negociado hoje?
Ele registrou R$-- em volume diário, uma métrica crucial para instituições avaliarem estratégias de entrada.
Como -- afeta o interesse institucional?
A estabilidade, escalabilidade e ecossistema de desenvolvedores de -- podem influenciar significativamente a maneira como grandes investidores avaliam a viabilidade de longo prazo de Elk Finance.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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