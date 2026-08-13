Preço de Elk Finance hoje

O preço ao vivo de Elk Finance (ELK) hoje é $ 0.00785608, com uma variação de 1.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELK para USD é de $ 0.00785608 por ELK.

Elk Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 126,800, com um fornecimento em circulação de 16.13M ELK. Nas últimas 24 horas, ELK foi negociado entre $ 0.00773604 (mínimo) e $ 0.007964 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.03, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00738493.

No desempenho de curto prazo, ELK movimentou-se +0.01% na última hora e -5.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 116.20.

Informações de mercado de Elk Finance (ELK)

Capitalização de mercado $ 126.80K$ 126.80K $ 126.80K Volume (24h) $ 116.20$ 116.20 $ 116.20 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 333.42K$ 333.42K $ 333.42K Fornecimento Circulante 16.13M 16.13M 16.13M Fornecimento total 42,424,242.0 42,424,242.0 42,424,242.0

A capitalização de mercado atual de Elk Finance é $ 126.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 116.20. A oferta em circulação de ELK é 16.13M, com um fornecimento total de 42424242.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 333.42K.